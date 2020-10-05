Армянский обстрел и ранение армянки-жительницы Гянджи

Азербайджанская армия продолжает победный марш. А в Армении по инерции все продолжают отрицать.

Наша армия освободила Джебраил, а армян кормят сказками, будто город все еще под контролем оккупантов. В Гяндже армянские бомбы калечат мирных граждан, а армянам сообщают, что "разбомблен" военный аэродром. Таких примеров много. И судя по соцсетям, наивное и оглупленное до невозможности население Армении все еще верит в фантазии своего агитпропа. А ведь он врал армянам с самого начала конфликта и вверг армянский народ в войну со всеми вытекающими отсюда проблемами, абсолютно неразрешимыми для Армении.

Кстати, сегодня армянский агитпроп потерпел еще одно, просто сокрушительное поражение. Во время обстрелов с территории Армении второго города Азербайджана - Гянджи среди десятков раненых мирных граждан оказалась и армянка Карина Григорян. 77-летняя женщина пострадала от ракеты, отправленной на город с "исторической родины". Ее спасли азербайджанцы, доставили в больницу, где она в настоящее время находится на излечении.

О чем говорит нам этот факт? В первую очередь, конечно, он свидетельствует о бесчеловечности ереванского режима, отсутствии у военного руководства Армении всяческих представлений о международных нормах и правилах ведения войны в цивилизованном мире. Но это не все. Еревану очень не повезло, что под ударом его артиллерии оказалась женщина Карина Григорян. Потому что весь мир смог воочию в очередной раз убедиться, что то, о чем заявляют в Азербайджане, является правдой. Это три правды, очень невыгодные армянской пропаганде.

Первая правда. Армянские ВС, не знающие ничего о чести и совести, обстреливают гражданские объекты и мирных граждан. Причем прицельно и с территории Республики Армения. Ракеты оттуда летят далеко за пределы зоны конфликта. Гянджа тоже была обстреляна из Армении, и последствия этого шага для потерявшего от страха голову Еревана уже известны.

Вторая правда. В Азербайджане продолжают жить люди с армянскими фамилиями. Азербайджанские власти, общественные деятели, эксперты и прочие неоднократно заявляли о том, что в нашей стране, несмотря на оккупационную политику Армении, продолжают жить десятки тысяч армян. Карина Григорян очень неудачно для Еревана оказалась в зоне обстрела и продемонстрировала, что это правда. И это увидел весь мир.

Третья правда. Ереван постоянно выставлялся "гарантом безопасности" населения оккупированных территорий. Но своими действиями он постоянно держал жителей Карабаха под угрозой, а теперь принес им настоящую войну. Это до начала карабахского конфликта местные армяне жили в безопасности и благополучии, которых на долгие тридцать лет лишила их националистическая вакханалия. Так что не азербайджанцы являются источником угрозы для армян Азербайджана, а Армения, ее власти и ее пропаганда. Жила себе 77-летняя Карина Григорян спокойно среди "диких кочевников", пока на ее голову не упала армянская ракета.

Вторая карабахская война, вообще, развенчала очень много армянских мифов. А главное - армяне начали понимать, что нельзя верить ни единому слову своих властей и СМИ. Ни в коем случае.

Зульфугар Ибрагимов