Президент Ильхам Алиев поздравил командиров и личный состав корпусов, освободивших Джабраил

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев 4 октября поздравил командиров соединений - генерал-майора Маиса Бархударова, генерал-майора Хикмета Мирзоева и руководимый ими личный состав по случаю освобождения от оккупации города Джебраил и 9 сел района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он поручил им передать поздравления Верховного главнокомандующего всему личному составу корпусов. Маис Бархударов и Хикмет Мирзоев выразили благодарность Верховному главнокомандующему, заверили Президента в том, что и впредь будут с честью выполнять все поставленные задачи.