https://news.day.az/politics/1276643.html Армения нанесла ракетный удар по Мингячевиру - ФОТО
Армения нанесла ракетный удар по Мингячевиру - ФОТО
Армения продолжает государственный террор против мирного населения Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
"Несколько минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир в Азербайджане. В Мингячевире есть водохранилище и электростанция. Варварское выражение отчаяния".
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