Армения нанесла ракетный удар по Мингячевиру

Армения продолжает государственный террор против мирного населения Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"Несколько минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир в Азербайджане. В Мингячевире есть водохранилище и электростанция. Варварское выражение отчаяния".