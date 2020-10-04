https://news.day.az/politics/1276650.html Армения выпустила ракеты в направлении Хызы и Абшерона
Армения выпустила ракеты в направлении Хызы и Абшерона
Армянские вооруженные силы обстреляли Хызы ракетами.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев:
Он отметил, что по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с расстоянием полета 300 км.
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