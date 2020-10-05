https://news.day.az/politics/1276654.html Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты "ТОЧКА-У"
Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты "ТОЧКА-У"
Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты "ТОЧКА-У". Есть раненые. Армянский государственный террор продолжается. Самый большой водоем также находится в Мингячевире.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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