Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты "ТОЧКА-У". Есть раненые. Армянский государственный террор продолжается. Самый большой водоем также находится в Мингячевире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.