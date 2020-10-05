Каким психическим расстройством страдает Пашинян?

3-го октября 2020-го года премьер-министр Армении Николь Пашинян в прямом эфире через свой аккаунт в соцсетях обратился к армянскому народу. Специалисты рассмотрели выступление на предмет психологичсекого профилирования, краткое описание которого предлагаем вашему вниманию.

Итак, первые минуты своего выступления премьер-министр держится спокойно, читает с экрана общеизвестную информацию о военных действиях.

С 3-й минуты, когда сообщает о наемниках из Сирии в голосе появляются настойчивые ноты, при этом мимика не выражает полной уверенности в сказанном, как будто Пашинян пытается убедить слушателей в том, чему и сам не верит.

С 4-ой минуты выступления, говоря о потерях со своей стороны, мимика и интонация вполне искренне выражают гнев. По всей видимости, премьер-министр совершенно не ожидал того развития событий, которое происходит в наши дни.

На 5-ой минуте своей речи, сравнивая нынешние события с "геноцидом" в голосе Пашиняна звучат плаксивые ноты, на лице появляется выражение обиженного ребенка, которого "несправедливо" наказали. Можно с уверенностью сказать, что он рассматривает поддержку Турции как продолжение событий 1915 гг.

На середине 6-ой минуты становится заметным явное несоответствие слов переживаемым эмоциям. Премьер-министр говорит о том, что после встреч с офицерами и солдатами он почувствовал уверенность, но мимика выдает его (представитель официального Еревана мигает глазами, удивленно поднимает брови, кривит губы), свидельствуя об обратном. Вероятно, у него имеется другая информация о том, что действительно происходит в зоне боевых действий и эта информация не дает армянской стороне повода для оптимизма.

С середины 7-ой минуты, говоря о готовности, геройстве своей армии и нанесении поражения врагу в интонации Пашиняна уже явно звучат истерические ноты, что свидетельствует о попытке убедить окружающих в правдивости своих слов и стремлении скрыть отчаяние и безысходность ситуации, в которой оказался премьер-министр. И наконец, в конце речи спикер полностью утрачивает контроль над своими эмоциями, особенно говоря о грядущей победе, в которую сам, судя по интонации и выражению лица, не верит, а последняя фраза "Слава героям! Слава армии! Слава победоносному армянскому народу!" звучат и вовсе неубедительно. Анализ выступления дает основание утверждать что подсознательно премьер-министр Пашинян испытывает чувство вины за происходящее и/или страх за свое будущее.

Бильгин