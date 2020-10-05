В Мингячевире ранены пять человек

4 октября 2020 года, в районе 23:00 по приказу военно-политического руководства Армении Вооруженные Силы этой страны, преднамеренно взяли на прицел гражданское население города Мингячевир, расположенного более чем в 100 км от театра боевых действий, с населением более чем 100 000 человек.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, две из трех выпущенных ракет не разорвались. Одна из неразорвавшихся ракет упала перед зданием ООО "Азербайджанская тепловая электростанция", другая - рядом с домом, в котором проживают мирные граждане.

В результате попадания 3-й ракеты по частному дому, 5 человек получили ранения и были госпитализированы с различными травмами, дому нанесены серьезные повреждения.

Сотрудники прокуратуры проводят следственные мероприятия на месте происшествия для уточнения списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры.

Подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.