Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением от оккупации города Джебраил и девяти сел Джебраильского района

Сегодня освобождены от оккупации город Джебраил и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим историческим событием.

Сердечно поздравляю всех наших солдат и офицеров, активно участвоваших в освобождении Джебраильского района и других оккупированных территорий. В результате их героизма, отваги сегодня к нам вернулись наши родные земли. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших в этих кровавых боях, да ниспошлет Аллах исцеления нашим раненым солдатам.

Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил - наш!

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"Четыре года назад начало заново отстраиваться село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Освобождение в результате успешной операции высот позволило жителям вернуться в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Мы построили красивый поселок. Во время открытия поселка я сказал, что Джоджуг Марджанлы - символ нашей несокрушимой воли. Джоджуг Марджанлы свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, и наше возвращение на другие оккупированные земли началось именно с Джоджуг Марджанлы. Считаю, что освобождение сегодня большей части Джебраильского района и города Джебраил имеет особое значение",- скакал глава государства.