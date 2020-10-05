Президент Ильхам Алиев: Пашинян каждый день звонит кому-то из мировых лидеров

До событий 27 сентября сказал Армении: давай сражаться один на один. Посмотрим кто есть кто! А сейчас, что произошло? Пашинян каждый день звонит кому-то из мировых лидеров. Каждый день! Я никому не звонил. Не звонил ни одному лидеру. У меня были контакты, звонили мне. Но не осталось ни одного человека, кому бы он не позвонил, не умолял, не посылал эмиссаров, не плакал, не валялся в ногах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"В нынешней ситуации виноватым прежде всего является руководство Армении, в то же время относящиеся безучастно к этому вопросу, всегда находящиеся на стороне Армении и желающие сделать эту оккупацию вечной круги некоторых стран. Азербайджан сам решает этот вопрос, и я до событий 27 сентября сказал Армении: давай сражаться один на один. Посмотрим кто есть кто! А сейчас, что произошло? Пашинян каждый день звонит кому-то из мировых лидеров. Каждый день! Я никому не звонил. Не звонил ни одному лидеру. У меня были контакты, звонили мне. Но не осталось ни одного человека, кому бы он не позвонил, не умолял, не посылал эмиссаров, не плакал, не валялся в ногах. Вот конец этого. Если бы он говорил с нами на нормальном языке, не осквернил наш священный город, то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию!",- сказал глава государства.