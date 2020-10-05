Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак
Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.
"Если бы он говорил с нами на нормальном языке, не осквернил наш священный город, то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию!"- сказал Президент Ильхам Алиев.
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