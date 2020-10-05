Президент Ильхам Алиев: Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа?

Попытки изменить формат переговоров - слова о том, что Азербайджан должен вести переговоры с пресловутым марионеточным режимом хунты, абсолютно противоречат процессу переговоров. Получил ли он адекватный ответ? Я неоднократно говорил странам-сопредседателям Минской группы, послам-сопредседателям, другим международным организациям, представителям Европейского Союза: повлияйте на Армению, введите санкции, оказывайте давление. Так нельзя. Если не будет сильного влияния, Армения обнаглеет еще больше, будет выдвигать новые претензии. Меня не послушали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"Я хотел, чтобы этот вопрос был решен мирным путем. Не послушали. Считали, что азербайджанский народ и я - Президент Азербайджана будем с этим мириться?! Они считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян, и я буду с этим мириться?! Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский народ был оскорблен, главарь пресловутого режима провел в Шуше свою "инаугурацию". А теперь я посмотрю, где будет проведена инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и спрятался как мышь. Пусть вылезет наружу!"- сказал глава государства.