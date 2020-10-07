Пашиняна загнали в угол

Армянская сторона пытается посеять панику среди населения Азербайджана, проживающего не только в прифронтовой зоне, но и за сотни километров от зоны боев, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Обстрелом Гянджи, Мингячевира, Абшерона и других территорий армяне хотят создать неблагоприятный фон для азербайджанских военных, которые осуществляют успешную контрнаступательную операцию на различных направлениях линии фронта, считает политолог.

"Обстрел мирных городов, расположенных вне зоны конфликта, - это очень мерзкая политика. Другого слова не подыщешь. Она свидетельствует о том, что противник желает расширения границ военных действий и избрал самые грязные способы воздействия на Азербайджан, будучи не в силах ответить адекватно азербайджанской армии на фронте", - сказал Велизаде,

По его словам, у Армении нет сил и возможностей, выстраивавшаяся десятилетиями легенда о "непобедимости" армянской армии, о "стойкости" армянского воина и все такое прочее рушится, значимость этих мифов падает в глазах армянской общественности. Люди, понимающие ситуацию, прекрасно делают выводы. Это можно наблюдать и в дискуссиях в армянском сегменте соцсетей, на страницах иностранных СМИ, в сюжетах, которые дает тот же Лайфньюс. Среди этих сюжетов есть рассказывающие о несчастных людях, которые оказались заложниками авантюрной политики Еревана, абсолютно недовольны ситуаций, пребывают в страхе и растерянности.

Велизаде подчеркнул, что, в отличие от армянского в азербайджанском обществе нет никакой паники. Люди воодушевлены, решительно настроены, сплочены и поддерживают власть и армию. Ереван же старается сформировать зеркальную ситуацию, распространяя фейки, "доказывающие" якобы наличие в обществе какого-то недовольства, страха и паники.

"Я был на линии фронта и в прифронтовой зоне и видел реакцию людей. Они говорят: здесь наш последний рубеж, отступать мы не собираемся. И эта позиция сплачивает все наше общество. А предпринимаемые Ереваном попытки тщетны, они вызывают только обратную реакцию азербайджанской общественности. Она еще раз убеждается, что столкнулась с военной машиной, которая намерена уничтожить не только азербайджанскую армию, но и мирное население", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева