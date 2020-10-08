Сами армяне будут требовать у Пашиняна возвращения Карабаха Азербайджану

Азербайджан не хочет войны, но война прекратится только в том случае, если Армения покинет оккупированную азербайджанскую территорию. Поэтому армянский народ должен потребовать это от своего правительства.

Об этом Day.Az сказал председатель Общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи Эмин Гасанлы.

Как отметил Гасанлы, Азербайджан в течение 30 лет занимал справедливую позицию на переговорах, проявлял терпение и сдержанность.

"Международное сообщество закрывало глаза на действия страны-оккупанта и не принимало во внимание справедливые требования Азербайджана по освобождению оккупированных территорий. В итоге, чувство безнаказанности развратило Армению и Еревану казалось, что переговоры можно вести бесконечно. Поэтому предпринимаемые шаги со стороны Азербайджана по освобождению оккупированных территорий являются полностью оправданными и обоснованными", - подчеркнул он.

Продолжая свою мысль, председатель добавил, что международное сообщество должно более объективно подходить к правому делу Азербайджана.

"Европейские политики, предъявляющие в адрес Азербайджана ложные обвинения, должны в первую очередь обратить внимание на агрессивные действия Армении, как ВС этой страны обстреливают населенные пункты и гражданские объекты Азербайджана", - подчеркнул наш собеседник.

Гасанлы отметил, что артобстрел густонаселенных азербайджанских городов и сел, жилых домов и фермерских хозяйств наносит значительный ущерб как государственному, так и частному имуществу.

"Терпя поражение на поле боя, ВС Армении пытаются посеять панику среди мирного населения. Однако врагу не суждено достичь своих целей. Ереван должен понести заслуженное наказание за военные преступления против гражданских лиц", - подытожил Эмин Гасанлы.

Абдул Керимханов