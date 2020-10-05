Кадры азербайджанских солдат в брошенной армянами казарме

В социальных сетях распространились кадры видео азербайджанских солдат в брошенной армянами казарме, расположенной на освобожденной от оккупации территории.

Доблестная армия Азербайджана ведет контрнаступательную операцию по освобождению оккупированных земель от ВС Армении.

Day.Az представляет данные кадры: