https://news.day.az/politics/1276815.html Кадры азербайджанских солдат в брошенной армянами казарме - ВИДЕО
Кадры азербайджанских солдат в брошенной армянами казарме - ВИДЕО
В социальных сетях распространились кадры видео азербайджанских солдат в брошенной армянами казарме, расположенной на освобожденной от оккупации территории.
Доблестная армия Азербайджана ведет контрнаступательную операцию по освобождению оккупированных земель от ВС Армении.
Day.Az представляет данные кадры:
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