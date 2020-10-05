Вопрос о переименовании села Мадагиз в Суговушан обсудят в Милли Меджлисе

Село Мадагиз Тертерского района Азербайджанской Республики будет переименовано в Суговушан.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в повестку завтрашнего заседания Милли Меджлиса.

Законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района в Суговушан" будет обсужден на завтрашнем заседании парламента.