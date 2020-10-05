https://news.day.az/politics/1276819.html Вопрос о переименовании села Мадагиз в Суговушан обсудят в Милли Меджлисе
Вопрос о переименовании села Мадагиз в Суговушан обсудят в Милли Меджлисе
Село Мадагиз Тертерского района Азербайджанской Республики будет переименовано в Суговушан.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в повестку завтрашнего заседания Милли Меджлиса.
Законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района в Суговушан" будет обсужден на завтрашнем заседании парламента.
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