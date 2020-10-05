https://news.day.az/politics/1276820.html Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком НАТО бои в Карабахе
Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком НАТО бои в Карабахе
Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили нагорно-карабахский конфликт, сообщает в понедельник Day.Az.
Во встрече министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкаре обсуждался нагорно-карабахский конфликт.
Чавушоглу отметил, что Турция еще раз заявила, что будет поддерживать Азербайджан: "Позиция Турции по нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре