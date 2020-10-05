https://news.day.az/politics/1276822.html ВС Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана - МИД Ирана
ВС Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана - МИД Ирана
Иран настаивает на том, чтобы военнослужащие Армении были выведены c оккупированных территорий Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, Иран вновь подчеркивает, что Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана. Представитель иранского МИД добавил, что официальный Тегеран пристально следит за развитием событий в Нагорном Карабахе.
"Иран также призывает соблюдать принцип ненападения на гражданских лиц", - подытожил Хатибзаде.
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