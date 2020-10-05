Азербайджан борется с международным терроризмом в лице Армении

Day.Az представляет статью руководителя отдела ТАСС по связям с дипломатическими информструктурами, политолога, журналиста Саадат Кадыровой, опубликованную на сайте Эхо Москвы.

"Случилось это сразу после победоносного выступления Ильхама Алиева, я бы назвала это Фултонской речью. Но не с точки зрения начала холодной войны, как считалось после речи Уинстона Черчилля, а с точки зрения переломного исторического момента в раскладе региональной повестки.

Итак, сразу после этого 5 октября армянские вооруженные силы выпустили ракеты по мирной Гяндже (город с гражданским населением, эта территория не имеет отношения к Карабаху).

В этот же день нанесли ракетный удар по Мингячевиру, являющемуся промышленным городом. Цель - расположенные здесь водохранилище и крупная электростанция.

В этот же день Армения обстреляла ракетами средней дальности еще два города - Хызы и Апшеронский район - пригород Баку!

Для несведущих хотелось бы пояснить: все эти территории находятся далеко от Карабаха, оттуда не ведутся военные действия. Вывод: ракетные удары идут намеренно по мирному населению.

Для чего это делается? Можно назвать это агонией противника, но я сторонница факторологических раскладов и прогнозы всегда намного вернее, когда основываешься на фактах.

Такая тактика официального Еревана является ни чем иным как максимальной провокацией расширить территорию военных действий и втянуть третью сторону. Смею предположить, что Армения хочет вывести на эмоции Баку и не перестает надеяться на то, что в случае ответных действий Азербайджана, удастся втянуть Россию и Турцию.

Лидер непризнанной "НКР" Араик Арутюнян заявил о военной атаке городов Азербайджана с военными объектами. Что это если не международный терроризм?

Сразу предвосхищаю тезисы активных сторонников армянской стороны. Мол азербайджанская армия наносит удары по Ханкенди.

Во-первых, было несколько предупреждений вывести гражданское население из города. Армянский посол Вардан Тоганян в самом начале военных действий говорил о плане по эвакуации гражданского населения. План так и не реализован.

Во-вторых, зачем армянская сторона располагает военные объекты на гражданской территории и ведёт оттуда войну.

Гибель мирного населения в Гяндже и Тертере происходит, потому что армянская сторона активно ведет обстрел гражданских объектов в Азербайджане, тогда как гибель мирного населения в Ханкенди происходит, потому что официальные лица хотят сделать из своего населения "живой щит" и вместо эвакуации людей ведут оттуда огонь.

Ящик пандоры открыт, господа, и как хорошо написал в своем твиттере журналист и военный эксперт Игорь Коротченко: ... официальное заявление (армянской стороны) о готовности наносить удары по городам - это переход красной черты! Гаага однозначно!

И я с ним полностью согласна", - говорится в статье.