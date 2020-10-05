https://news.day.az/politics/1276834.html Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению
Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению
Франция открыто поддерживает Армению.
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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