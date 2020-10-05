Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению

Франция открыто поддерживает Армению.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется