Генсек НАТО: Мы призываем стороны нагорно-карабахского конфликта прекратить военные действия

Мы призываем стороны нагорно-карабахского конфликта прекратить военные действия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу в Анкаре.

"Ситуация в Нагорном Карабахе тревожит нас всех. Мы внимательно следим за событиями в Нагорном Карабахе. Естественно, военные действия сильно влияют и на инфраструктуру. Мы видим, что такие столкновения со временем еще больше расширяются. Мы призываем стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров", - сказал он.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.