ВС Армении, обстреливая города Азербайджана, преследуют цель запугать население

Обстрел мирных городов Азербайджана со стороны ВС Армении преследует одну цель - посеять страх, запугать местное население для того, чтобы оно давило на свое правительство и требовало закончить эту войну как можно скорее, сообщил Trend юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, передает Day.Az.

"Это их единственная цель. И именно с этой целью в истории человечества совершались подобного рода обстрелы и нападения на мирные города, примеров тому очень много", - добавил Финкель.

По его словам, то, что делают армянские вооруженные силы, обстреливая мирные гражданские города Азербайджана и нанося по ним удары из артиллерийских орудий, является прямым нарушением Женевской конвенции и Международного гуманитарного права, что не может не вызывать осуждение, возражение и негодование у всех цивилизованных стран. Стандарт ведения боевых действий в эпоху после второй мировой войны, по правилам Женевской конвенции и Международного гуманитарного права, для всех одинаков. В частности, в соответствии с этими законами любое гражданское население должно быть защищено.

"Какой бы не была война, с 1949 года, после подписания Женевской конвенции, каждая армия мира обязана четко разделять военных и мирное гражданское население, по которому запрещено наносить удары", - пояснил он.

"К сожалению, мы не слышим громких голосов в осуждение действий Армении. Мы видим, совершенно другую игру - либо полное молчание и игнорирование конфликта, либо осуждение обоих сторон и призыв к прекращению конфликта", - добавил он.

Также Финкель подчеркнул, что причиной поддержки Францией армянской стороны является то, что в этой стране большая армянская община.

"В выступлениях президента Франции наблюдается проармянская и антиазербайджанская риторика", - подчеркнул он, добавив, что когда какой-то политик говорит об этом конфликте, надо понимать - насколько велика среди его электората армянская община.