Контактов Путина с Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом не планируется

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов со своими азербайджанским и турецким коллегами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, но в случае необходимости готов обсудить с ними ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил Дмитрий Песков.

"Если это будет признано необходимым, никакого сомнения нет, что президент Путин, конечно же, будет обсуждать эту тему со своими визави", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос планируются ли у Путина в ближайшее время переговоры с Президентами Азербайджана и Турции.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли эти переговоры состояться на текущей неделе, Песков сказал: "Пока нет таких четких планов, но вы знаете, что речь идет о войне, и, конечно, на войне там в Карабахе ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать".

"В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге", - добавил пресс-секретарь президента.