Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, решивший карабахскую проблему

"22 села и 2 города в течение одной недели... По-моему, такого не было в первой карабахской войне. Успех, и военный, и стратегический, и в плане боевого духа и уверенности, полностью на стороне Азербайджана".

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский эксперт, старший преподаватель РУДН, автор Телеграмм-канала KamranLeaks Камран Гасанов.

По словам нашего собеседника, Президент Ильхам Алиев никому не звонит и ни у кого не просит помощи. Он просто делает свое дело. Тем временем не осталось ни одной крупной столицы, куда бы не позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Скоро он начнет звонить и слаборазвитым странам в надежде на то, что, может быть, хоть какая-то из них окажет ему поддержку. На поле боя он остался один на один с вооруженными силами Азербайджана, которые в соответствии с международным правом очищают свои территории от армянских бандформирований.

"Военное преимущество сейчас на стороне Азербайджана. Тем не менее, азербайджанская сторона уже заявила, что не допустит насилия против мирного населения и нацелена только на военные объекты", - подчеркнул Гасанов.

Говоря об отсутствии должной международной реакции на обстрелы Арменией мирных азербайджанских сел и городов, российский эксперт отметил, что кроме России, Европы и США никому в мире нет дела до карабахского конфликта. Но и тут есть нюансы. Запад находится не в лучших отношениях с Турцией, поэтому аргументы в пользу союзника Анкары Азербайджана будут игнорироваться, считает Камран Гасанов. США заняты предвыборной кампанией и коронавирусом у своего президента. Европа занята собой и карантином. В лучшем случае, они будут нейтральны, в худшем - займут сторону Армении. Примером тому президент Франции Макрон, который обвиняет азербайджанскую сторону в якобы привлечении "наемников". Его мотиватор - мощная армянская диаспора во Франции, связи с Ливаном, где тоже армянская диаспора сильна, а также конфликт с Турцией из-за газовых месторождений в восточном Средиземноморье. Поэтому Макрон старается позиционировать Турцию как угрозу христианской европейской цивилизации, следуя в карабахском конфликте принципу "союзник моего врага - мой враг".

"В Минской группе вся надежда на Россию. Франция себя уже дискредитировала. США при Трампе отошли от дел Южного Кавказа. В целом западный мир понимает, что с точки зрения международного права Азербайджан прав, но в Пашиняне видят некую "искру демократии". Остается только Россия. Но она сейчас нейтральна. В связи с симпатиями Запада к Пашиняну она испытывает к Еревану, соответственно, антипатию", - сказал российский эксперт.

Как бы там ни было, Азербайджан не может больше ждать. Баку очень терпеливый, но любому терпению приходит конец. Президент Ильхам Алиев может войти в историю как лидер, решивший карабахскую проблему, подчеркнул Камран Гасанов.

Лейла Таривердиева