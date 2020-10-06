Не Азербайджан начал эту войну, но он ее победно завершит

То, что прозвучало в обращении Президента Ильхама Алиева к народу и в его интервью арабскую телеканалу, Баку говорил в течение всех лет мирных переговоров, но, к сожалению, не был услышан армянской стороной. Мировое сообщество тоже делало вид, что не слышит. Их разбудил именно гул снарядов после начала Азербайджаном контртеррористической операции.

Об этом сказал Day.Az проживающий в Москве азербайджанский политолог Самир Мамедов.

По его словам, Баку всегда обращал внимание на тот факт, что нет никакого давления на Армению, на сепаратистов, и почему-то только тогда, когда Азербайджан приступает к освобождению своих международно признанных территорий, начинают звучать призывы к миру.

"Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу после освобождения Джебраила подчеркнул один очень важный момент. Он сказал, что война - это не то, что делается сейчас, а то, что происходит в течение уже тридцати лет. Само по себе пребывание армянских вооруженных сил на территории Азербайджана уже является агрессией. Их присутствие говорит о том, что уже идет война. Азербайджан не начинал эту войну, он хочет закончить войну и принудить армянскую сторону к миру. Этот посыл я услышал в заявлениях Президента Азербайджана, и весь азербайджанский народ к нему присоединяется. Мы полностью поддерживаем Президента в его стремлении обеспечить конституционный порядок на территории Нагорного Карабаха и 7 оккупированных районов", - подчеркнул политолог.

Если бы армянская сторона была более адекватной, то отнеслась бы к заявлениям и предупреждениям азербайджанского лидера очень серьезно, отметил Мамедов. Сделанные предупреждения не являются проявлением "агрессии". Будучи сами по себе агрессивными, армяне пытаются обвинить в агрессии азербайджанскую сторону и азербайджанское руководство. Между тем, самим армянам стоит задумаются, почему их армия бомбит мирные города Азербайджана и тем самым нарушает и взятые на себя в соответствии с уставом ООН обязательства, и Женевские конвенции по защите мирных граждан при военных конфликтах, сказал Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева