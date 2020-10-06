Азербайджан заново отстроит освобожденные территории на примере Джоджуг Марджанлы

Благодаря героизму и мужеству азербайджанских солдат, которые сейчас вовлечены в бои по всему периметру фронта и занимаются освобождением оккупированных территорий, Азербайджан получил возможность заново отстроить разрушенные армянами ряд населенных пунктов и сел, как это произошло на примере села Джоджуг Марджанлы.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, переговоры по армяно-азербайджанскому конфликту так и не принесли желаемого результата почти за 30 лет ввиду нежелания армянской стороны проявить конструктивную позицию.

"Армения отказывалась выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного, немедленного и безоговорочного вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий. Более того, новый премьер-министр этой страны выдвинул перед Азербайджаном 7 условий. Безусловно, Армения, будучи оккупантом, не имеет права выдвигать какие-либо условия", - считает он.

Депутат подчеркнул, что азербайджанский народ полностью поддерживает усилия Президента Ильхама Алиева по возвращению Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов.

"Каждый гражданин Азербайджана от мала до велика выходит праздновать радостные вести с фронта, когда тот или иной населенный пункт освобождается от оккупации. Успехи Вооруженных сил Азербайджана на поле боя поднимают моральный дух населения. Сегодня наша страна

переживает славный момент своей истории. Опираясь на храбрых солдат нашей армии и Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, азербайджанский народ вернется на освобожденные земли и восстановит свою территориальную целостность", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов