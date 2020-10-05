Армения не может снабжать свои войска на фронте

На участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении в Гадруте возникла нехватка продовольствия и горючего.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Личный состав 3-го батальона полка, самовольно оставив боевые позиции, бежал. Водители воинской части, также оставив боевую и автомобильную технику, бежали из зоны боевых действий", - отмечается в сообщении.

 