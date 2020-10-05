https://news.day.az/politics/1276934.html Армянская армия признала, что отступает
Армянская армия признала, что отступает
Армянская армия признала, что отступает.
Как передает Day.Az, ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана проводят "тактическое отступление" на ряде участков линии соприкосновения. Об этом заявил "спикер" главаря карабахских сепаратистов Ваграм Погосян.
То, что Погосян назвал "тактическим отступлением", на самом деле бегство ВС Армении от сокрушительных ударов азербайджанской армии.
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