Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции

5 октября 2020 года по инициативе противоположной стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхуном Байрамовым и Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики, стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе.

Глава МИД Франции выразил серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе. Он отметил важность продолжения консультаций при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Дж.Байрамов проинформировал собеседника об эскалации напряженности в регионе и в частности о преднамеренных обстрелах вооруженными силами Армении гражданских лиц и объектов. Министр отметил также, что в результате обстрела азербайджанских городов, расположенных далеко от линии соприкосновения войск с территории Армении, в том числе второго по величине города Азербайджана Гянджи, Мингячевира, Хызы и Абшеронского района, есть потери среди мирного населения, уничтожена инфраструктура. Главе МИД Франции было сообщено о том, что на сегодняшний день в результате обстрелов погибли 25, получили ранения 127 гражданских лиц.

Министр иностранных дел Франции отметил недопустимость обстрела гражданского населения и расширения географии боевых действий.

Министр Дж.Байрамов сказал, что вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН является важным условием для установления мира в регионе.