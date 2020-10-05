Минобороны показало захваченную и уничтоженную армянскую технику

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры вооружений и военной техники ВС Армении, оставленных и уничтоженных азербайджанской армией.

Напомним, что ранее армяне признали, что отступают.