https://news.day.az/politics/1276946.html Минобороны показало захваченную и уничтоженную армянскую технику - ФОТО
Минобороны показало захваченную и уничтоженную армянскую технику - ФОТО
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры вооружений и военной техники ВС Армении, оставленных и уничтоженных азербайджанской армией.
Напомним, что ранее армяне признали, что отступают.
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