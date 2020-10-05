Азербайджанцы России выразили протест против обстрелов гражданского населения со стороны ВС Армении
Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в России выступили с заявлениями в знак протеста против прицельных обстрелов гражданского населени Тертерского и Физулинского районов, городов Гянджа и Мингячевир Азербайджана.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в заявлениях сообщается, что Армения грубейшим образом нарушает требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.
В заявлениях содержатся призывы к российской, и мировой общественности дать военным преступлениям Армении должную правовую оценку.
Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в России призывает соотечественников проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации.
С подробностями заявлений можно ознакомиться по ссылкам:
http://maar85.ru/slider/313-zayavlenie-konsultativnogo-soveta-mezhregionalnoy-associacii-azerbaydzhancev-rossii.html
ttp://fnkaa.ru/zayavlenie-fnka-azerros-v-svyazi-s-obstrelom-grazhdanskogo-naseleniya-i-obektov-gorodov-azerbajdzhana/
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