Азербайджанцы России выразили протест против обстрелов гражданского населения со стороны ВС Армении

Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в России выступили с заявлениями в знак протеста против прицельных обстрелов гражданского населени Тертерского и Физулинского районов, городов Гянджа и Мингячевир Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в заявлениях сообщается, что Армения грубейшим образом нарушает требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

В заявлениях содержатся призывы к российской, и мировой общественности дать военным преступлениям Армении должную правовую оценку.

Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в России призывает соотечественников проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации.

С подробностями заявлений можно ознакомиться по ссылкам:

http://maar85.ru/slider/313-zayavlenie-konsultativnogo-soveta-mezhregionalnoy-associacii-azerbaydzhancev-rossii.html

ttp://fnkaa.ru/zayavlenie-fnka-azerros-v-svyazi-s-obstrelom-grazhdanskogo-naseleniya-i-obektov-gorodov-azerbajdzhana/