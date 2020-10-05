Еще одну партию армян отправили на убой

Успешное контрнаступление азербайджанской армии в Нагорном Карабахе привело к разгрому значительных сил армянской армии. С каждым днем освобождаются все больше оккупированных территорий нашей страны, что вызвало полную деморализацию у армян - солдаты отказываются идти на передовую и умирать за гнусные идеи Пашиняна.

В связи с чем, в эти минуты, Никол Пашинян выступил с очередным паническим заявлением и объявил всеобщий призыв демобилизованных военнослужащих.

"Я прошу демобилизованных в последний год призывников вернуться в армию. Мы все это организуем так, чтобы избежать больших скоплений людей. Именно поэтому просим вас обратиться в сборпункт в Чарбахе. Прошу также тех, у кого имеется военная форма, предоставить их в центральный военкомат", - сказал Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Согласно армянским законам, демобилизованные в течение года армянские солдаты не подпадают под всеобщий призыв и их нельзя насильно отправлять на фронт. Жалкий призыв Никола Воваевича - это свидетельство того, что дела в армянской армии обстоят совсем плачевно. Армянские власти вновь нарушили закон. На этот раз свой.