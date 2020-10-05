Азербайджанцы Канады выразили протест против предвзятой позиции парламентария

Действующее в Канаде Культурное общество Альберта-Азербайджан обратилось с письмом к главе МИД КанадыКанады Франсуа-Филиппу Шампаню.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в письме выражена глубокая тревога в связи с регулярными заявлениями и действиями члена парламента Канады Рейчел Хардер. Было отмечено, что письмо, опубликованное 28 сентября 2020 года в социальной сети, где затронут конфликт между Арменией и Азербайджаном, может породить превратные представления у прочитавших его лиц. Так как депутат, исказив события, приписала недопустимые действия Армении Азербайджану. Большинство заявлений депутата в корне ложны:

- так как 27 сентября на территории Азербайджана у линии соприкосновения напала именно Армения;

- подвергая артиллерийским обстрелам населенные пункты, мирных жителей убивает Армения;

- ввиду того, что вооруженные силы Армении не оставили Азербайджану другого выхода, кроме самообороны, азербайджанская армия перешла в контрнаступление против сепаратистов в рамках признанных на международном уровне государственных границ Азербайджана;

- именно Армения, несмотря на глобальную пандемия, неоднократно нарушала режим прекращения огня. Одно из таких нападений было совершено 12 июля 2020 года, в результате чего погиб мирный житель Товузского района.

Азербайджанская община предоставила в письме главе МИД Шампаню подробную информацию о жертвах июльского нападения, отметив, что несмотря на глобальную пандемию, 27 сентября Армения вновь напала на Азербайджан.

"Азербайджан обеспечивает своею национальную безопасность и защищает своих граждан. Обвинения в адрес Азербайджана за это выходят за рамки здравого смысла", - говорится в письме.

До сведения министра было доведено, что хотя члены азербайджанской общины хотели принять участие в общественном собрании 30 сентября, в котором принимала участие Рейчел Хардер, они не были допущены на встречу. Было отмечено, что члены азербайджанской общины подвергаются дискриминации из-за своих фамилий и не допускаются на общественные собрания. Рейчел Хардер блокирует и удаляет комментарии членов азербайджанской общины на своей странице в соцсети.

"Мы надеемся, что за каждым шагом и решением членов канадского парламента стоят проверенные, достоверные основания. Мы надеемся, что Вы, министр Шампань, учтете приведенные факты и сложность ситуации вокруг последних армяно-азербайджанских столкновений", - говорится в письме.