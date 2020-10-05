Армяне массово отказываются от гражданства, чтобы не умирать в Карабахе

В Нахчыване Служба государственной безопасности перехватила документы, подтверждающие отказ граждан Армении от гражданства во время войны. Эти документы были отправлены Министерством иностранных дел Армении в полицию Армении и в марионеточный режим Нагорного-Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в СГБ, предоставив сканы документов и их переводы с армянского на азербайджанский.

"В результате перехвата документов, принадлежащих Министерству иностранных дел Армении, Служба государственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики подтвердила, что многие армяне, находящиеся за рубежом отказались от своего гражданства, чтобы не быть призванными в армию, и обратились в посольства и консульства Армении в соответствующих странах", - говорится в заявлении СГБ.