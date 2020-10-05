https://news.day.az/politics/1276968.html Пашинян позвонил Путину - в четвертый раз
Пашинян позвонил Путину - в четвертый раз
Премьер министр Армении Никол Пашинян в четвертый раз позвонил Президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кремль.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.
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