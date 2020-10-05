Пашинян позвонил Путину

Премьер министр Армении Никол Пашинян в четвертый раз позвонил Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кремль.

"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.