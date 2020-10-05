https://news.day.az/politics/1276971.html Предотвращены попытки террора со стороны Армении
Предотвращены попытки террора со стороны Армении
В результате решительных мер азербайджанской армии были предотвращены попытки террора со стороны агрессивной Армении.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В Генпрокуратуре сообщили, что около 21:00 5 октября вооруженные силы Армении произвели артиллерийский обстрел различных территорий Гянджи, но в результате решительных действий азербайджанской армии мирные жители не пострадали, объектам гражданской инфраструктуры не был нанесен ущерб.
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