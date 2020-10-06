Армянское лицемерие против россиян

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, спровоцированное Пашиняном, многое показало - и истинную цену Минской группе, и двуличие некоторых стран мира, и необратимость возмездия за агрессию, что показывает успешная контрнаступательная операция армии Азербайджана.

Но это далеко не все - бои в Карабахе показали трусость и двуличие армян. Вспомните так называемый "Электромайдан", или другие массовые протесты в Ереване, проходившие в последние годы - и революцию, и все что было после нее. Каждый из этих митингов неизменно сопровождался антироссийскими лозунгами, плакатами и даже оскорблениями в адрес российского руководства. Приход Пашиняна - ставленника Сороса - только усилил русофобию в этой стране.

А что происходит сейчас? Пашинян четырежды за неделю звонит Владимиру Путину, умоляя спасти его от разгрома - и военного, и политического. Армянские эмиссары обрывают телефоны и электронные адреса буквально всех российских чиновников - и безответно. Дело дошло до того, что российский миллиардер Рубен Варданян пошел еще дальше - и записал слезливое видеообращение к Владимиру Путину. В этом видео было все - и самоунижение, и россказни про борьбу цивилизаций, и ложь о войне в Карабахе, но главный мотив - "помогите, помогите, помогите!"



В российских СМИ и телеграм-каналах моментально отреагировали на происходящее, сопоставив нынешнее умоляющее лицо Варданяна с разъяренными участниками русофобских митингов в Ереване:







Смотришь - и думается. Неужели вы настолько обнаглели, что думаете, что после всех этих антироссийских истерик вам помогут, забудут плевки в спину и предательские удары?