https://news.day.az/politics/1276979.html Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа
Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа
В результате точного огневого удара азербайджанской армии был уничтожен центральный склад боеприпасов, расположенный в пункте Баллыджа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
Отметим, на этом военном складе армянской армии, расположенном на оккупированных территориях Азербайджана, хранилось огромное количество различных видов боеприпасов.
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