Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа

В результате точного огневого удара азербайджанской армии был уничтожен центральный склад боеприпасов, расположенный в пункте Баллыджа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

Отметим, на этом военном складе армянской армии, расположенном на оккупированных территориях Азербайджана, хранилось огромное количество различных видов боеприпасов.