https://news.day.az/politics/1276980.html Уничтожены две боевые машины системы "Град" ВС Армении
Уничтожены две боевые машины системы "Град" ВС Армении
Две боевые машины БМ-21 системы "Град", принадлежащие армянской армии, были уничтожены в боях на разных направлениях фронта в течение дня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, "Грады", стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом азербайджанской армии.
"Кроме того, метким огнем наших частей были уничтожены артиллерийские установки Д-20 и их личный состав, находившиеся на огневой позиции 42-го артиллерийского полка", - сообщили в минобороны.
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