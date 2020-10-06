Президент Ильхам Алиев: Вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров

Прекращение огня должно быть обеспечено на определенных условиях, так как адресованные нам до сих пор призывы просто заключались в том, что, мол, обеспечьте прекращение огня, остановите войну, чтобы после этого продолжились переговоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "TRT Haber", отвечая на вопрос ведущего, касающегося призывов о прекращении огня.

"Мы уже около 30 лет участвуем в этих переговорах, и мы участвовали с надеждами. Если бы не было надежд, то мы, естественно, не участвовали в этих переговорах. Переговоры всегда проходили на основе существующих принципов. Среди этих принципов есть вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана. Темой переговоров был вопрос поэтапного освобождения оккупированных регионов, возвращения их нам и последующего обеспечения мира. Однако сегодняшняя Армения, нарушив все изначально достигнутые принципы, организовала новое нападение на нас. Естественно, мы перешли в контрнаступление и освобождаем свои земли силами азербайджанских солдат. Поэтому вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров", - сказал глава государства.