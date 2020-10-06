Президент Ильхам Алиев: Восстановление территориальной целостности Азербайджана обеспечит историческую справедливость
Все идет по плану. Все поставленные на сегодняшний день задачи выполнены. Азербайджанская армия успешно продвигается. От оккупации освобождены многие населенные пункты, один город, несколько сел. В настоящее время на различных направлениях идут ожесточенные бои.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "TRT Haber".
"Как вам известно, вчера от оккупации были освобождены город Джебраил и несколько сел Джебраильского района. Надеюсь, что Азербайджанская армия и дальше будет успешно исполнять свою миссию и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Наша основная цель заключается в этом. Она обеспечит историческую справедливость. В то же время это должно восприниматься как знак уважения к международным законам, так как Нагорный Карабах и другие оккупированные земли - это исторические азербайджанские земли. Они принадлежат Азербайджанскому государству и с точки зрения международного права",- сказал глава государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре