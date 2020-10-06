Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы вопрос был решен мирным путем, но был решен

У нас есть требования. Я уже официально заявил об этом. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии. Международные посредники должны подтвердить эти гарантии. В то же время нам должны предоставить график выхода Армении с оккупированных территорий - в какой день из какого региона она выйдет. Естественно, тогда война прекратится, потому что мы хотим, чтобы вопрос был решен мирным путем, но был решен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "TRT Haber".

"Некоторые посредники хотят, чтобы просто было прекращение огня. Прекращение огня в силе с 1994 года. Почему за эти годы этот вопрос не был решен? Почему не были выполнены решения Организации Объединенных Наций? Почему не были применены санкции против государства-агрессора? Все эти вопросы повисают в воздухе. Ответа на них нет. Сегодня, когда доблестная Азербайджанская армия проводит успешные операции, освобождает земли наших предков, поступают призывы - остановитесь, ни в коем случае не продвигайтесь вперед. У войны свои правила, свои законы. Каждый день имеет свое значение. Если мы остановимся, то противоположная сторона соберется, накопит дополнительную силу. И без того в их выступлениях указывается, что они вовлекают в эту войну также армян, проживающих за рубежом. Таким образом, они пытаются вывести эту войну из региональной плоскости и превратить в глобальную войну. Поэтому мы сказали свое слово относительно прекращения огня. Мы готовы к этому. Но есть определенные условия, и я о них уже сказал",- заявил глава государства.