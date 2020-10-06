Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "TRT Haber" назвал условия восстановления режима прекращения огня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Первая гарантия. Год назад премьер-министр Армении на наших землях сказал, что "Карабах - это Армения", он должен извиниться перед азербайджанским народом. Во-вторых, он должен сказать, что Карабах - это не Армения. В-третьих, должен уважать территориальную целостность Азербайджана. В-четвертых, должен заявить, в какой день из какого региона выводятся вооруженные силы Армении. Эти условия должны быть утверждены сопредседателями Минской группы. Тогда, естественно, прекращение огня будет восстановлено, и, таким образом, вопрос будет решен путем переговоров, азербайджанский народ вернется на свои родные земли. Но мы должны знать, когда это произойдет, потому что мы ждем уже 30 лет, обещания, которые нам дают на протяжении этих 30 лет, не реализуются, не выполняются. Азербайджанский народ, Азербайджанское государство уже не могут терпеть. Нам должна быть названа конкретная, реальная дата, когда и из какого региона они выйдут",- заявил Президент Ильхам Алиев.