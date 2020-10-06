Президент Ильхам Алиев: Историческая справедливость говорит о том, что Карабах – это древняя азербайджанская земля

Мы должны решить этот вопрос на основе исторической справедливости. А историческая справедливость говорит о том, что Карабах - это древняя азербайджанская земля. Об этом свидетельствуют все исторические документы, наши исторические памятники. В то же время мы всегда демонстрировали конструктивное поведение за столом переговоров, и предложения, имеющиеся на столе переговоров, позволяют решить этот вопрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу "TRT Haber".

"Там указано, что должно быть поэтапное решение. На первоначальном этапе армяне выходят из пяти районов, на последующем - еще из двух, после этого азербайджанцы, изгнанные в свое время с территории Нагорного Карабаха, возвращаются туда, в том числе в Шушу, и уже восстанавливается жизнь в рамках двух общин, открывается граница между Арменией и Азербайджаном, начинается торговля, после этого люди начинают контактировать, и, таким образом, наступает мир. То есть, это - наша позиция и это - отношение международных посредников, сопредседателей. Армения это не принимает. Более того, несколько месяцев назад министр обороны Армении сказал: мы должны начать новую войну за новые земли", - отметил глава государства.