Президент Ильхам Алиев: Смелые и решительные заявления Президента Турции стали предупреждением для многих стран – стойте в стороне, не вмешивайтесь, Азербайджан не один

Отношения между Турцией и Азербайджаном являются примером для стран мира. Я неоднократно высказывал свои мысли на эту тему. Неоднократно говорил на пресс-конференциях, организованных совместно с моим дорогим братом Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что сегодня в мире нет двух таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан, и это не просто слова. Это - чувства, исходящие из глубины души.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу "TRT Haber".

"Наше единство опирается на нашу историю, общие этнические корни, язык, религию, братство. Наша с моим дорогим братом Тайип беем историческая заслуга в том, что мы создали современное турецко-азербайджанское единство на прочной основе. Флаги Турции и без того развеваются в Азербайджане повсюду, как и флаги Азербайджана в Турции. Мы не отделяем себя друг от друга, мы всегда вместе. Эти события еще раз показали, что больше всего и первой нас поддержала Турция, поддержала однозначно, решительно. Смелые и решительные заявления Президента Турции стали предупреждением для многих стран - стойте в стороне, не вмешивайтесь, Азербайджан не один, Турция рядом с ним, и Азербайджан всегда рядом с Турцией! Мы поддерживаем друг друга по всем темах, со всех трибун, и наше единство должно быть вечным",- сказал глава государства.