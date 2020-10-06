Президент Ильхам Алиев: Cолидарность, поддержка дружественных и братских нам стран очень важны для нас, они придают нам моральную силу

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и другие дружественные и братские нам страны. Второй поддержавшей нас страной после Турции стал Пакистан, затем Афганистан, вслед за этим еще несколько стран поддержали нас. Выражаем признательность им всем, их президентам. В это сложное время их солидарность, поддержка, естественно, очень важны для нас, они придают нам моральную силу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу "TRT Haber".

"Россия - наш сосед. Наши отношения с Россией успешно развиваются. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном во многих областях находятся на очень высоком уровне. Обе страны подходят к данным отношениям как к стратегическому партнерству, это находит подтверждение и в подписанных совместных договорах. Россия ведет себя в этом вопросе как очень ответственная и великая страна. Из России поступают положительные месседжи, и поддержка какой-либо из сторон не является темой обсуждения. Хотя Армения очень надеялась на это. Армения, стремясь вывести это противостояние за пределы региона, преследует цель вовлечь в него Россию. Почему сегодня Армения нападает на Азербайджан с территории Армении? Именно для того, чтобы и мы совершили нападение, а они потом обратились в генеральный секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, в которую Армения входит вместе с Россией и другими странами, и сказать: Азербайджан нападает на нас, помогите нам. Почему они совершили июльскую провокацию на армяно-азербайджанской границе? Товуз находится далеко от Карабахского региона. Какую цель они преследовали? Одну - чтобы мы совершили нападение, перешли государственную границу, - я уже сказал, что у нас была такая возможность, - а они бы обратились после этого к данной организации, мол, давайте вместе сражаться против Азербайджана. То есть, Армения пытается вовлечь в эти дела Россию, и это - очередная провокация. Уверен, что это у них не получится",- подчеркнул Президент Ильхам Алиев.