https://news.day.az/politics/1277030.html Азербайджанская армия уничтожила 2 единицы РСЗО «Град» ВС Армении - Заявление минобороны
Азербайджанская армия уничтожила 2 единицы РСЗО «Град» ВС Армении - Заявление минобороны
В течение дня в ходе боев на различных направлениях фронта были уничтожены 2 РСЗО БМ-21 "Град" армянской армии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.
Реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом азербайджанской армии.
"Кроме того, пушки-гаубицы Д-20 и их боевые расчеты, стоящие на огневой позиции 42-го артиллерийского полка, были уничтожены точным огнем наших подразделений", - отмечается в сообщении.
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