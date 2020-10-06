Азербайджанская армия уничтожила 2 единицы РСЗО «Град» ВС Армении

В течение дня в ходе боев на различных направлениях фронта были уничтожены 2 РСЗО БМ-21 "Град" армянской армии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.

Реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом азербайджанской армии.

"Кроме того, пушки-гаубицы Д-20 и их боевые расчеты, стоящие на огневой позиции 42-го артиллерийского полка, были уничтожены точным огнем наших подразделений", - отмечается в сообщении.