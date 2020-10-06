https://news.day.az/politics/1277040.html Мевлют Чавушоглу едет в Азербайджан
Мевлют Чавушоглу едет в Азербайджан
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится во вторник с рабочим визитом в Азербайджан, говорится в распространенном заявлении МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что "состоится обмен мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе и другим региональным и международным вопросам с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым".
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