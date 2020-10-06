Мевлют Чавушоглу едет в Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится во вторник с рабочим визитом в Азербайджан, говорится в распространенном заявлении МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что "состоится обмен мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе и другим региональным и международным вопросам с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым".