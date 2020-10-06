ВС Армении скрывают свое поражение под тактическим отступлением.

Об этом сказали Trend во вторник в правительстве Турции, передает Day.Az.

Как отметили в правительство Турции, "тактическое отступление" - признание поражения на поле боя против ВС Азербайджана, которые успешно продолжают контрнаступление на оккупированных Арменией территориях.

"Заявление о "тактическом отступлении" рассчитано на внутреннюю аудиторию Армении", - сказали в правительстве Турции.

Там отметили, что уважающие себя страны обязаны поддержать Азербайджан, так как военные действия идут на оккупированных территориях этой страны.

"ВС Азербайджана освобождают свои территории от оккупации, в отличие от ВС Армении, которые подвергают обстрелу азербайджанские города", - сказали в правительстве Турции.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Армянская сторона 6 октября официально признала отступление своих войск.

ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана проводят "тактическое отступление" на ряде участков линии соприкосновения. Об этом заявил "спикер" главаря карабахских сепаратистов Ваграм Погосян.

То, что Погосян назвал "тактическим отступлением", на самом деле бегство ВС Армении от сокрушительных ударов азербайджанской армии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.