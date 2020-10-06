Генпрокуратура: В результате армянских провокаций погибли 27 гражданских лиц, ранены 141 человек

Обнародовано число гражданских лиц Азербайджана, погибших и раненых в результате армянской провокации.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, с 27 сентября по настоящее время в результате обстрела Арменией населенных пунктов погибли 27 гражданских лиц, 141 человек получил ранения.

Кроме того, 63 гражданским объектам и 376 жилым домам нанесен серьезный ущерб.