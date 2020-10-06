https://news.day.az/politics/1277046.html Генпрокуратура: В результате армянских провокаций погибли 27 гражданских лиц, ранены 141 человек
Генпрокуратура: В результате армянских провокаций погибли 27 гражданских лиц, ранены 141 человек
Обнародовано число гражданских лиц Азербайджана, погибших и раненых в результате армянской провокации.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, с 27 сентября по настоящее время в результате обстрела Арменией населенных пунктов погибли 27 гражданских лиц, 141 человек получил ранения.
Кроме того, 63 гражданским объектам и 376 жилым домам нанесен серьезный ущерб.
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