Международные организации должны признать Армению страной-террористом за нападение на Гянджу

Ракетные удары по гражданским объектам в Гяндже со стороны ВС Армении говорят об организованной преступности правительства Армении, ее террористической сущности, а также указывают на отсутствие моральных ценностей у армянской стороны. Нарушение Женевской конвенции ООН по правам человека и резолюций Совета Безопасности ООН правительством Армении - это вопиющее преступление, которое Европейский Союз, Совет Европы и НАТО, а также многие другие организации должны решительно осудить.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам, после контрнаступления азербайджанской армии с линии фронта начало дезертировать огромное количество армянских солдат, не сравнимое ни с каким другим периодом конфликта, который продолжается уже около 30 лет.

"Армения - несостоявшееся государство, которое укрывает террористов, начиная от главных лидеров до наемников на передовой. В стране наблюдаются проблемы с материально-техническим обеспечением вооруженных сил из-за огромной коррупции и кумовства. Судя по тому, как спешно армянские солдаты бегут с поля боя, в ближайшие две недели 20 процентов суверенной территории Азербайджана будут освобождены из-под оккупации. Создание женских снайперских взводов и батальонов - это последний отчаянный шаг Армении, который не сможет отсрочить уход армянской армии с суверенной территории Азербайджана. Считаю, что Президент Ильхам Алиев должен быть номинирован на Нобелевскую премию мира за защиту европейских геостратегических интересов, за укрепление трансатлантической безопасности и за содействие экономического развития Юго-Восточной Европы", - подчеркнул он.

Американский эксперт напомнил, что 4 октября 2020 года армянский фашиствующий режим руками своих ВС силы в очередной раз грубо нарушили нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны.

"Ереван демонстрирует свой отказ и неприятие международного права и продолжает обстреливать ракетами по гражданским объектам в Гяндже. Этот город с населением более 500 тысяч человек расположен далеко от линии фронта. Нападение на Гянджу - это ужасное преступление против человечества, и армянское руководство вместе с генералами должны быть немедленно привлечены к ответственности в Международном суде. Применение кассетных бомб, которые строго запрещены международными конвенциями доказывает беспомощность в войне правительства Пашиняна. Премьер-министр Армении должен быть привлечен к ответственности за убийство 25 мирных жителей и 76 раненых граждан Азербайджана. Армянская армия нанесла колоссальный экономический ущерб и стала причиной множества человеческих страданий. Армянские террористы намеренно атакуют гражданское население, чтобы расширить и распространить ареал боевых действий на другие территории Азербайджана, пытаясь своими действиями вовлечь третьи страны в нагорно-карабахский конфликт", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов